На официальном сайте УЕФА появились цены на билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Сообщается, что самые дешёвые билеты будут продаваться на матчи группового этапа турнира, а также на матче четвертьфинала в Баку, Бухаресте и Будапеште. Их стоимость составит 30 евро, что при нынешнем курсе равно 2 169 рублей.

Билеты на четвертьфинал и групповой этап в Санкт-Петербурге будут стоить дороже — от 75 до 225 евро. Самый дорогой билет будет продаваться на финальную игру, которая пройдёт в Лондоне. Его стоимость составит 945 евро — примерно 68 337 рублей.

На данный момент продажа билетов ещё не открыта: она будет осуществляться с 12 июня по 12 июля. В широком доступе будет 1,5 миллиона билетов.