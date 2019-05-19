В матче 29-го тура российской премьер-лиги красноярский «Енисей» дома сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 2:2.

В составе хозяев дубль оформил Александр Кутьин. На 40-й минуте нападающий забил с пенальти, а на 87-й отличился с передачи Михаила Комкова.

У московского клуба на 35-й минуте с пенальти забил Жоаозиньо, а на 83-й минуте гол забил Артур Юсупов.

После 29 матчей команда Дмитрия Хохлова занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги с 32 очками. Бело-синие за тур до финиша обеспечили себе участие в РПЛ в следующем сезоне, они опережают «Крылья Советов» на четыре очка.

Подопечные Дмитрия Аленичева располагаются на 15-й строчке в чемпионате с 20 баллами, официально вылетев в ФНЛ.