В матче 38-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома потерпел поражение от «Бетиса» со счетом 0:2.

В составе клуба из Севильи по голу забили Лорен с передачи Андреса Гуардадо на 61-й минуте и Хесе с передачи Фирпо Хуниора на 75-й минуте.

По итогам всех 38 туров команда Зинедина Зидана заняла третье место в чемпионате Испании, набрав при этом 68 очков и отставая от идущего вторым «Атлетико» на восемь баллов. Чемпионом страны стала «Барселона», которая за матч до конца чемпионата опережает «Атлетико» на десять очков. Четвертое место — у «Валенсии». Места, дающие право попасть в Лигу Европы, заняли «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол». В Сегунду отправились «Жирона», «Уэска» и «Райо Вальекано».

«Бетис» расположился на десятой строчке с 50 баллами.