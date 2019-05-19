Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал видео из загородного дома.
На видеозаписи экс-фигурист играет в футбол вместе с шестилетним сыном Александром.
«А может, ну на фиг это фигурное катание, отдать парня в футбол?» — подписал Плющенко видео.
Ранее Плющенко сообщил, что в новом сезоне будет личным тренером своего сына Александра.
До этого 6-летний спортсмен работал с тренером Амиром Хабибуллиным в академии «Ангелы Плющенко». Недавно Плющенко объявил о создании собственной тренерской группы, в которой смогут заниматься и взрослые спортсмены, и дети.
Напомним, Плющенко является олимпийским чемпионом 2006 года в личном турнире, а также победителем командных соревнований 2014 года. Его сын Саша занимается фигурным катанием и, несмотря на юный возраст, уже имеет большую международную популярность.