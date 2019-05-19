На финале Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» будет применяться система видеоассистента рефери.

Разрешение на использование технологии РФС получил от Международного союза футбольных ассоциаций (IFAB).

По словам руководителя проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, заявка на использование VAR в финале Кубка России была подана в четверг, и накануне пришел положительный ответ. Калошин, слова которого приводит ТАСС, отметил, что сложности были организационного характера, и их нужно будет дорабатывать в течение ближайших дней.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первой встрече команды не выявили победителя и сыграли вничью со счётом 2:2, однако в ответном матче «железнодорожники» оказались сильнее. Команда Юрия Сёмина забила в ворота «Ростова» два безответных мяча и вышла в решающую стадию турнира.

В составе «железнодорожников» по мячу забили Рифат Жемалетдинов на второй добавленной к первому тайму минуте и Федор Смолов на 62-й минуте.

В финале «Локомотиву» предстоит встретиться с «Уралом». Екатеринбургский клуб сыграл вничью со счетом 2:2 с тульским «Арсеналом» и по сумме двух встреч вышел в финальную стадию.