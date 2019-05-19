Российские гимнастки Арина и Дина Аверины одержали победу на чемпионате Европы в азербайджанском Баку.

Арина завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом, набрав за выступление 22,850 балла.

Серебряную медаль завоевала еще одна россиянка — Александра Солдатова, которая набрала 22,050 баллов. Третье место заняла гимнастка из Болгарии Боряна Калейн, в активе которой 21,800.

Дина Аверина стала лучшей в упражнении с лентой, набрав 20,400 баллов. Серебро и бронза также у Солдатовой и Калейн, соответственно.

Арина Аверина завоевала шестую золотую медаль на чемпионате Европы. В 2018 году гимнастка заняла первое место в индивидуальном многоборье, а в 2017-м выиграла золотую медаль в команде и упражнениях с мячом и булавами.

Напомним, ранее сообщалось, что сёстры Аверины приняли участие в тестовых соревнованиях Европейских игр в многоборье. Победу одержала Дина, которой удалось набрать 89,300 балла.