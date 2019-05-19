В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» дома потерпела поражение от петербургского «Зенита-2» со счетом 1:2.

В составе хозяев единственный гол забил Максим Вотинов на 87-й минуте.

У сине-бело-голубых отличились Дмитрий Плетнев на 50-й минуте и Михаил Маркин на 77-й минуте встречи.

После 37 матчей «Тюмень» располагается на последнем, 20-м, месте в Футбольной национальной лиге, имея в активе 24 очка. Команда Владислава Радимова идет на 19-й строчке, опережая тюменцев на четыре балла. Оба клуба уже вылетели в ПФЛ.

В заключительном туре чемпионата вторая команда «Зенита» на выезде сыграет против «Тамбова», который ранее обеспечил себе выход в российскую-премьер-лигу. «Тюмень» в гостях сыграет против калининградской «Балтики», которая еще борется за выживание в ФНЛ.