Чешская биатлонистка Габриэлла Кокуалова обратилась к Лауре Дальмайер после того, как немка объявила о завершении карьеры.

«Дорогая Лаура, позволь мне пожелать тебе всего наилучшего в новой главе твоей жизни! Самое главное – здоровья, любви и мира вокруг каждый день твоей жизни», — написала Коукалова.

Чешка отметила, что, хоть спортсменки и были соперницами и каждый раз старались показать свой максимум, Коукаловой кажется, что они были очень близки друг к другу, и для нее большая честь, что биатлонистки выступали вместе и так много пережили.

«Спасибо тебе за все, что ты сделала для мира биатлона, береги себя, наслаждайся жизнью, и я очень надеюсь увидеться с тобой в ближайшее время», — добавила Коукалова в своем Instagram.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсменка написала в своем профиле на «Фэйсбуке».

Отметим, что в 25 лет также карьеру завершила другая двукратная чемпионка олимпийских игр из сборной Германии по биатлону Магдалена Нойнер.

Лаура Дальмайер за свою карьеру завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, также является семикратной чемпионкой мира по биатлону и обладательницей «Большого хрустального глобуса».