Английский «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико» могут провести обмен футболистами.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, в сферу интересов горожан вошел 22-летней хавбек «Атлетико» Родри. Отмечается, что в английском клубе видят в испанце замену 34-летнему Фернандиньо.

При этом «Атлетико» хочет приобрести нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, который будет призван заменить Антуана Гризмана.

Если стороны согласуют все условия сделки, то обмен состоится в первые дни открытия трансферного окна.

Кроме того, в приобретении Родри также заинтересованы «Барселона» и «Бавария».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не смогла бы купить французского форварда Антуана Гризманна. Тренер пошутил, что «Барселона» может не волноваться, так как английский клуб не интересуется Гризманном.