Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл выразил недовольство в раздевалке команды после матча с «Бетисом».

По словам Бэйла, у него осталось три года по контракту, и если в «Реале» хотят, чтобы валлиец ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро за каждый сезон, а иначе Бэйл останется.

«И если мне придется играть в гольф, я буду играть», – сказал Бэйл, слова которого приводит Radioestadio со ссылкой на журналиста Фернандо Бургоса.

Ранее «Реал» дома потерпел поражение от «Бетиса» со счетом 0:2.

По итогам всех 38 туров команда Зинедина Зидана заняла третье место в чемпионате Испании, набрав при этом 68 очков и отставая от идущего вторым «Атлетико» на восемь баллов. Чемпионом страны стала «Барселона», которая за матч до конца чемпионата опережает «Атлетико» на десять очков. Четвертое место — у «Валенсии». Места, дающие право попасть в Лигу Европы, заняли «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол». В Сегунду отправились «Жирона», «Уэска» и «Райо Вальекано».