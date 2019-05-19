Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на матч 29-го тура российской премьер-лиги против «Ростова».

В воротах сине-бело-голубых сыграет Михаил Кержаков, в защите выйдут Александр Анюков, который выполняет роль капитана, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников и Эмануэль Маммана. В полузащите сыграют Эрнани, Матиас Краневиттер, Леон Мусаев и Эмилиано Ригони. В нападение главный тренер Сергей Семак выставил Антона Заболотного

Матч «Зенита» и «Ростова» пройдет сегодня, 19 мая, в Ростове. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.