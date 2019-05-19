Бельгийский защитник Венсан Компани покинул «Манчестер Сити» и вернулся в брюссельский «Андерлехт».

Как сообщил сам футболист на своей странице в Facebook, он подписал контракт на три года и станет играющим тренером бельгийского клуба.

Напомним, в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд». Игра завершилась с разгромным счётом 6:0. В составе победителей отличились Давид Сильва и Кевин де Брюйне, а Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг оформили дубли. Этот матч стал последним для Компани в футболке «Сити».

В завершившемся сезоне «Манчестер Сити» стал обладателем всех внутренних трофеев Англии. Команда победила в национальном чемпионате, выиграла Кубок страны и Кубок лиги.

В «Андерлехте» Компани начинал спортивную карьеру, и впоследствии перешел из бельгийского клуба в «Гамбург», откуда уже отправился в «Манчестер Сити».