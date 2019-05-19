Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин, который попал в расширенный список кандидатов в сборную России, рассказал, что на день, когда национальная команда встретится с Сан-Марино, у него назначена свадьба.

Футболист подтвердил эту информацию и отметил, что пока не будет рассказывать, что будет делать, потому что не назван окончательный список игроков.

«Когда он будет известен, тогда будем решать», — сказал Сутормин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, о дате свадьбы Сутормина сообщил комментатор во время трансляции матча «Уфа» – «Оренбург» (0:2).

Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав национальной команды на игры против Сан-Марино и Кипра, в который входит 37 человек.

Матч россиян против Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, игра с Кипром пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.