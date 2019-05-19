В матче 29-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома потерпел разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3.

В составе гостей по голу забили Сергей Петров с передачи Вандерсона на 55-й минуте, Маурисио Перейра на 68-й минуте и Ари на 82-й минуте.

После 29 матчей команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 53 очка. Черно-зеленые за тур до финиша обеспечили себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Подопечные Игоря Черевченко идут на шестом месте в таблице с 45 баллами.

Следующий матч «Краснодар» проведет 26 мая дома против казанского «Рубина». «Арсенал» в этот же день в Москве сыграет против «Динамо».

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.