В матче 38-го тура испанской Ла Лиги «Эйбар» дома сыграл вничью с каталонской «Барселоной» со счетом 2:2.

В составе хозяев по мячу забили Марк Кукурелла с передачи Серхио Энрича на 20-й минуте и Пабло де Бласис.

У каталонцев дубль оформил Лионель Месси. Первый мяч аргентинец забил на 31-й минуте с передачи Артуро Видаля, второй гол нападающий записал на свой счет уже через минуту с передачи Ивана Ракитича.

По итогам сезона чемпионом страны стала «Барселона», которая опережает «Атлетико» на 11 очков. Мадридский «Реал» занял третье место в чемпионате Испании, набрав при этом 68 очков и отставая от идущего вторым «Атлетико» на восемь баллов. Четвертое место — у «Валенсии». Места, дающие право попасть в Лигу Европы, заняли «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол». В Сегунду отправились «Жирона», «Уэска» и «Райо Вальекано».