В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» одержал домашнюю победу над волгоградским «Ротором» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Хызыр Аппаев на 55-й минуте встречи.

«Сочи» на стадионе «Фишт» сыграл нулевую ничью с ярославским «Шинником». Таким образом, команда Александра Григоряна вышла на первое место в турнирной таблице, сочинцы опустились на второе.

Отметим, третье место обеспечила себе «Томь», которая дома обыграла вторую команду московского «Спартака». За вакантное место в зоне стыковых матчей борются «Нижний Новгород», «Чертаново», «СКА-Хабаровск» и «Шинник».

Нижегородский клуб уступил хабаровскому СКА на выезде со счетом 0:1, а «Чертаново» одержало домашнюю победу над «Химками» со счетом 2:1.