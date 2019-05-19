В матче группового этапа чемпионата мира сборная США одержала победу над Германией со счетом 3:1.

В составе американцев по шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк на 14-й минуте, Дилан Ларкин на 51-й минуте и Джек Айкел на 57-й минуте. У сборной Германии отличился Фредерик Тиффельс на 12-й минуте.

После этой встречи определились все участники плей-офф чемпионата мира из группы А. Это сборные США, Финляндии, Канады и Германии.

В последнем матче группового этапа сборная Германии 21 мая встретится с командой Финляндии, американцы в этот же день сыграют с канадцами.

Напомним, чемпионат мира проходит Словакии в период с 10 по 26 мая. Соревнования проводятся в двух городах — Братиславе и Кошице. Сборной России играет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.