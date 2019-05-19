В Ростове завершился первый тайм матча 29-го тура российской премьер-лиги между местным «Ростовом» и петербургским «Зенитом», счет 0:0.

Матч, который проходит на стадионе «Ростов-Арена», начался в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

С составом петербургского клуба можно ознакомиться здесь.

Накануне стало известно, что встречу пропустит нападающий петербургского клуба Сердар Азмун, получивший травму голеностопа. Скорее всего, Азмун не сыграет и в заключительном туре чемпионата, где «Зенит» на своём поле встретится с «Енисеем».

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.

«Ростов» на данный момент располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 38 очками.