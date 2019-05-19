После матча против «Арсенала» (3:0) «Краснодар» в Twitter опубликовал командное фото футболистов из раздевалки.

Забирайте это фото! Оно историческое 🖤💚 Сами знаете почему 😉#АрсеналКраснодар — 0:3 pic.twitter.com/ozHRd0kUgf — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 19, 2019

Напомним, в матче 29-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома потерпел разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3.

В составе гостей по голу забили Сергей Петров с передачи Вандерсона на 55-й минуте, Маурисио Перейра на 68-й минуте и Ари на 82-й минуте.

После 29 матчей команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 53 очка. Черно-зеленые за тур до финиша обеспечили себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Подопечные Игоря Черевченко идут на шестом месте в таблице с 45 баллами.

Следующий матч «Краснодар» проведет 26 мая дома против казанского «Рубина». «Арсенал» в этот же день в Москве сыграет против «Динамо».