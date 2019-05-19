Французский полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может стать футболистом «Пари Сен Жермен».

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, столичный клуб отказался от покупки Идрисса Гуйе из «Эвертона» и вернулся к кандидатуре Канте. Отмечается, что «ПСЖ» оценивает Канте в 100 миллионов евро.

Также сообщается, что «Челси» хочет сохранить игрока в команде, однако все решится после того, как в клубе определятся с финансами из-за трансферного бана.

В этом сезоне Канте провел 52 игры, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» планирует потратить на трансферы следующим летом около 210 миллионов евро. Как сообщает издание Le Parisien, основными целями клуба станут полузащитники мадридского «Реала» Тони Кроос и Иско, а также форвард «сливочных» Гарет Бэйл.