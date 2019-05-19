В матче 29-го тура российской премьер-лиги «Ростов» дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 67-й минуте забил Ивелин Попов с пенальти.

После 29 матчей «Зенит» имеет в активе 61 очко, «Ростов» набрал 41 балл и вышел на седьмое место в турнирной таблице.

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.

Следующий матч команда Сергея Семака проведет 26 мая дома против красноярского «Енисея». «Ростов» на выезде в этот же день встретится с грозненским «Ахматом».