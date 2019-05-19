В телевизионном шоу «Ледниковый период. Дети» завершился очередной этап, в рамках которого соревновались представительницы мужского одиночного катания.

Победительницей этапа стал Николай Колесников, который тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Колесников набрала 11,98 баллов, все члены жюри, кроме Натальи Бестемьяновой, поставили фигуристу 6,0 за технику. В шоу фигурист представляет команду Ильи Авербуха.

Также в финальный этап прошел другой воспитанник Этери Тутберидзе, Всеволод Князев, который набрал 12,46 баллов. В шоу Князев работает в команде Романа Костомарова.

Ранее победительницей этапа в женском одиночном катании стала Вероника Жилина, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе. Жилина набрала 11,84 балла и включила в свою программу каскад из тройных лутца и тулупа, тройной сальхов и двойной аксель.