Российский вратарь Александр Еременко продлил контракт с московским «Динамо».

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что новый контракт 39-летнего голкипера с бело-синими рассчитан на один сезон.

Отметим, в составе московского клуба Александр Еременко два раза становился обладателем Кубка Гагарина — в 2012 и 2013 году. Кроме того, он выигрывал Кубок континента, а также золотые и бронзовые медали чемпионатов России.



По словам Еременко, он очень рад продлить контракт с клубом. Вратарь считает важным, что он не просто остался в «Динамо», а именно в качестве игрока.

«Счастлив, что я все еще нужен команде. Это придает новые силы, чтобы добиваться новых побед. Верю, что нас ждет яркий сезон», — сказал Еременко, слова которого приводит официальный сайт «Динамо».

Ранее сообщалось, что российский защитник ХК «Сочи» Егор Рыков подписал соглашение с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс«.