В матче 33-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» дома обыграл «Истанбул Башакшехир» и стал чемпионом Турции.

В составе «Галатасарая» отличились Софьян Фегули на 47-й минуте матча и Генри Оньекуру на 64-й минуте. У «Истанбула» единственный мяч забил Рияд Байич с передачи Эльеро Элиа на 17-й минуте.

Отметим, полный матч провел защитник сборной России Федор Кудряшов, выступающий за «Истанбул».

После 33 туров «Галатасарай» вышел на первое место и обеспечил себе золото чемпионата Турции за тур до финиша. «Истанбул» опустился на второе место, команда опережает «Бешикташ» на четыре балла.

На четвертом месте располагается «Трабзонспор», который отстает от «Бешикташа» на два очка. Пятое место занимает «Йени Малатьяспор». На вылет стоят «Акхисар», «Эрзурум» и «Бурсаспор».