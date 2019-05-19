Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о поражении своей команды от «Ростова».

По словам Семака, он доволен тем, что выпустил тех игроков на поле, кто играл. Тренер отметил, что содержание игры ему не понравилось, и этому есть причины, многие играли не на своих местах, но в целом должны были действовать лучше.

«Эта игра — не показатель, мы понимаем общую картину, сделаем выводы и будем готовиться к следующему сезону», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в матче 29-го тура российской премьер-лиги «Ростов» дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте забил Ивелин Попов с пенальти.

После 29 матчей «Зенит» имеет в активе 61 очко, «Ростов» набрал 41 балл и вышел на седьмое место в турнирной таблице.