Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, почему он остался капитаном красно-белого клуба.

По словам Глушакова, Кононов пришёл и собрал собрание, на котором спросил будет ли команда избирать нового капитана. Все промолчали, поэтому Глушакова оставили до конца сезона.

«На тренировку приезжаю пораньше, чтобы в тренажёрный зал зайти, пресс покачать. Сложный период в жизни бывает у всех. Живём, играем в футбол. Тёма Ребров сказал, что после третьего-пятого дня выпрыгнул бы с этажа», — сказал Глушаков в программе «Капитаны».

Напомним, ранее в сети появилась аудиозапись, в которой Денис Глушаков оскорбляет Карреру, а также выражает недовольство игрой команды и критикует одноклубников-легионеров — Зе Луиша, Ханни, Луиса Адриано.

Ранее сообщалось, что руководство московского футбольного «Спартака» приняло решение о чистке состава после неудовлетворительных результатов команды в сезоне. В первую очередь, клуб не устраивает качество игры Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.