В Словакии в матче группового этапа чемпионата мира между сборными России и Швейцарии завершился второй период, счет 2:0 в пользу россиян.

На 4-й минуте гол забил Артем Анисимов с передачи Дмитрия Орлова и Никиты Гусева, а на 27-й минуте Никита Кучеров отличился в большинстве с передачи Никиты Гусева.

Отметим, игра началась в 21:15 по московскому времени, стартовый состав сборной России можно посмотреть здесь.

Накануне встречи главный тренер команды Илья Воробьёв сообщил, что место в воротах займёт голкипер Александр Георгиев. Предыдущую встречу отыграл Андрей Василевский и пропустил одну шайбу. Россия встречалась с Латвией и одержала победу со счётом 3:1.

Напомним, сборная России продолжает лидировать в группе Б: команда Воробьёва одержала победы во всех пяти матчах. Вчера Россия обыграла Латвию, до этого оказалась сильнее Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.