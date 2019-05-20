Нападающий «Урала» Андрей Панюков, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о своем продолжении карьеры.

По словам Панюкова, до конца сезона остается две игры, но он бы остался в «Урале». Игрок отметил, что для его карьеры это намного лучше, чем вернуться в «Зенит»

«Но загадывать не буду, всё бывает. Думаю, в скором времени будем разговаривать с «Зенитом»», — сказал Панюков, слова которого приводит «Чемпионат».

Нападающий добавил, что сезон для себя он бы оценил как неплохой, «хотя можно было бы забить на пару-тройку побольше мячей».

Отметим, Андрей Панюков перешел в «Урал» летом уходящего года. Футболист проводит свой первый полноценный сезон в команде уровня РПЛ.