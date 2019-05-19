В матче 37-го тура итальянской Серии А «Милан» одержал домашнюю победу над «Фрозиноне» со счетом 2:0.

В составе красно-черных по голу забили Кшиштоф Пентек с передачи Фабио Борини на 57-й минуте и Сусо на 66-й минуте.

Отметим, на 50-й минуте нападающий «Фрозиноне» Камилло Чано не смог реализовать пенальти.

После 37 матчей команда Дженнаро Гаттузо занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков. «Фрозиноне» идет на предпоследней, 19-й, строчке в таблице, имея в активе 24 балла.

Следующий матч россонери проведут 26 мая на выезде против СПАЛа из Феррары. «Фрозиноне» в этот же день сыграет дома с веронским «Кьево».

Отметим, чемпионом Италии стал «Ювентус», который обеспечил себе золото за несколько туров до конца турнира.