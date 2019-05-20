Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о проведении переговоров c промоушеном Fight Nights Global об организации поединка с Сергеем Харитоновым.

В Instagram Емельяненко выложил фото с организаторами промоушена Камилом Гаджиевым и Сангаджи Тарбаевым.

«На разговоре с Камилом о возможно предстоящем бое с Харитоновым», — написал Емельяненко в Instagram.

Напомним, в последнее время сорвалось два боя с участием Емельяненко. Сначала боец должен был выступить на турнире RCC 6, но из-за задержания бойца в Кисловодске поединок был отменён. Затем Емельяненко должен был подраться на турнире в Самаре, но получил травмы, упав с велосипеда.

В данный момент он готовится к поединку со стронгменом Михаилом Кокляевым.