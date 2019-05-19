В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0.

В составе россиян дубль на 27-й и 56-й минутах оформил Никита Кучеров. Первую шайбу форвард «Тампы» забросил с передачи Никиты Гусева в большинстве, вторую — с передач Артема Анисимова и Никиты Зайцева. На 4-й минуте гол забил Артем Анисимов с передачи Дмитрия Орлова и Никиты Гусева.

Напомним, сборная России продолжает лидировать в группе Б: команда Воробьёва одержала победы во всех шести матчах. Вчера Россия обыграла Латвию, до этого оказалась сильнее Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.