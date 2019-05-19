В матче 37-го тура итальянской Серии А «Наполи» одержал разгромную победу над миланским «Интером» со счетом 4:1.

В составе неаполитанцев дубль оформил Фабиан Руис. Первый мяч испанец забил на 71-й минуте с передачи Кевина Малкьюи, второй — на 78-й минуте с передачи Дриса Мертенса. Еще по мячу забили Петр Зелиньски с передачи Руиса на 16-й минуте и Дрис Мертенс с передачи Хосе Кальехона на 61-й минуте.

Единственный мяч в составе «Интера» забил Мауро Икарди на 81-й минуте встречи с пенальти.

В параллельном матче туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» со счетом 1:1.

У бергамцев отличился Йосип Иличич на 33-й минуте с передачи Андреа Мазьелло, в составе «Ювентуса» забил Марио Манджукич с передачи Хуана Куадрадо.