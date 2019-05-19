Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Появился кандидат на замену Аллегри в «Ювентусе»

Новым главным тренер футбольного клуба «Ювентус» может стать Симоне Индзаги. Как сообщают итальянские СМИ, представители «Ювентусу» уже общались с Индзаги по поводу его возможной работе в туринском клубе.

Медведева не оставила без внимания выбор музыки для Загитовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на новость о том, что показательный номер Алины Загитовой будет поставлен под песню в исполнении Билли Айлиш.

Сестры Аверины завоевали золото чемпионата Европы в Баку

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины одержали победу на чемпионате Европы в азербайджанском Баку.

Компани перешел в «Андерлехт» и стал играющим тренером

Бельгийский защитник Венсан Компани покинул «Манчестер Сити» и вернулся в брюссельский «Андерлехт». Как сообщил сам футболист на своей странице в Facebook, он подписал контракт на три года и станет играющим тренером бельгийского клуба.

«Зенит» уступил «Ростову» и проиграл первый матч РПЛ в 2019 году

В матче 29-го тура российской премьер-лиги «Ростов» дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте забил Ивелин Попов с пенальти.

Ученики Тутберидзе прошли в финальный этап шоу «Ледниковый период. Дети»

В телевизионном шоу «Ледниковый период. Дети» завершился очередной этап, в рамках которого соревновались представители мужского одиночного катания.

Сборная России разгромила Швейцарию, забросив по шайбе в каждом периоде

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0.