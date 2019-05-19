Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.
Появился кандидат на замену Аллегри в «Ювентусе»
Новым главным тренер футбольного клуба «Ювентус» может стать Симоне Индзаги. Как сообщают итальянские СМИ, представители «Ювентусу» уже общались с Индзаги по поводу его возможной работе в туринском клубе.
Медведева не оставила без внимания выбор музыки для Загитовой
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на новость о том, что показательный номер Алины Загитовой будет поставлен под песню в исполнении Билли Айлиш.
Сестры Аверины завоевали золото чемпионата Европы в Баку
Российские гимнастки Арина и Дина Аверины одержали победу на чемпионате Европы в азербайджанском Баку.
Компани перешел в «Андерлехт» и стал играющим тренером
Бельгийский защитник Венсан Компани покинул «Манчестер Сити» и вернулся в брюссельский «Андерлехт». Как сообщил сам футболист на своей странице в Facebook, он подписал контракт на три года и станет играющим тренером бельгийского клуба.
«Зенит» уступил «Ростову» и проиграл первый матч РПЛ в 2019 году
В матче 29-го тура российской премьер-лиги «Ростов» дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте забил Ивелин Попов с пенальти.
Ученики Тутберидзе прошли в финальный этап шоу «Ледниковый период. Дети»
В телевизионном шоу «Ледниковый период. Дети» завершился очередной этап, в рамках которого соревновались представители мужского одиночного катания.
Сборная России разгромила Швейцарию, забросив по шайбе в каждом периоде
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0.