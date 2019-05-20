В «Финале Четырех» Евролиги московский ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфесом» со счетом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) и стал чемпионом турнира.

Наибольшее количество очков в матче набрал разыгрывающий «Анадолу» Шейн Ларкин, в активе которого 29 баллов. У Уилла Клайберна и Кори Хиггинса из ЦСКА по 20 очков. Кроме того, по дабл-даблу сделали баскетболисты турцекого клуба Брайант Данстон, на счету которого 13 очков и 10 подборов, и Крунослав Симон, у которого 15 очков и 10 подборов.

Таким образом, ЦСКА стал восьмикратным чемпионом Евролиги.

Отметим, в параллельном матче за третье место мадридский «Реал» обыграл стамбульский «Фенербахче» со счетом 94:75. Самым результативным баскетболистом стал игрок мадридцев Густаво Айон, который оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 11 подборов.