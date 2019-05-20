Немецкий полузащитник «Арсенала» Месут Озил вместе со своей девушкой Амине Гюльше посетил дворец Долмабахче и поужинал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщает Daily Mail. Также сообщается, что Озил пригласил Эрдогана на свою свадьбу в качестве свидетеля, которая состоится 7 июня.

Напомним, в прошлом году Месут Озил встретился с Эрдоганом перед чемпионатом мира и подарил ему свою именную футболку «Арсенала». За это футболист подвергся резкой критике со стороны немцев. Поступок Озила осудили футбольные чиновники, из-за чего полузащитник принял решение завершить карьеру в сборной Германии.

В текущем сезоне Озил провел 24 встречи в английской премьер-лиге, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.