В третьем полуфинальном матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» дома в овертайме одержали победу над «Милуоки Бакс» со счетом 118:112 (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 22:16).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал легкий форвард «Торонто» Кавай Ленард, в активе которого 36 очков и девять подборов. Кроме того, дабл-дабл оформили тяжелый форвард «Рапторс» Паскаль Сиакам — 25 очков и 11 подборов, а также центровой канадцев Марк Газоль — 16 очков и 23 подбора.

В составе «Милуоки» самым результативным оказался разыгрывающий Джордж Хилл, у которого 24 очка. Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл — 12 очков и 23 подбора.

В данный момент счет в серии — 2-1 в пользу «Милуоки Бакс». Следующиие матчи пройдут 22 мая в Торонто и 24 мая в Милуоки.

В параллельном полуфинале «Голден Стейт» встречается с «Портлендом», счет в серии — 3-0 в пользу «Уорриорз».