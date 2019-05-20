Защитник сборной России Никита Задоров поделился мнением о матче против Швейцарии (3:0).

По словам Задорова, матч со Швейцарией был самым сложным для россиян на этом чемпионате мира, потому что Швейцария уровнем повыше, более сбалансированная и играет в строгий хоккей. Задоров считает, что сборная России показала свою лучшую игру на турнире, но все равно надо стремиться к улучшению.

«У нас были ошибки в матче со Швейцарией – надо посмотреть видео и исправить их. Думаю, в следующей встрече еще лучше сыграем», — сказал Задоров, слова которого приводят «Известия».

Напомним, в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0.

В составе россиян дубль на 27-й и 56-й минутах оформил Никита Кучеров. Первую шайбу форвард «Тампы» забросил с передачи Никиты Гусева в большинстве, вторую — с передач Артема Анисимова и Никиты Зайцева. На 4-й минуте гол забил Артем Анисимов с передачи Дмитрия Орлова и Никиты Гусева.