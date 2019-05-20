Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщается на официальном сайте Лиги. Отмечается, что первой звездой дня стал одноклубник Тарасенко Джейден Шварц, который оформил хет-трик, а третьей звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который отразил 21 бросок и оформил свой первый шатаут в плей-офф.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» в гостях одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счетом 5:0 и вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в матче. Эта встреча стала единственной в игровом дне НХЛ.