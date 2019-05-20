Французский нападающий «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе, который получил награду лучшему игроку сезона-2018/19 французской Лиги 1, в победной речи намекнул на возможный уход из столичного клуба.

По словам Мбаппе, он чувствует, что ему пора взять на себя больше ответственности.

«Возможно, здесь, в Париже — с удовольствием, а может, где-то еще. В любом случае всем спасибо! Это поворотный момент в моей карьере», — сказал Мбаппе, слова которого приводит GFFN.

Позжежурналисты спросили у француза, что он имел в виду.

«Я сказал то, что сказал. В такой ситуации можно сделать заявление, думаю, я таковое сделал. Если скажу больше — это будет слишком, это не будет тем посылом, который я хочу донести», — ответил молодой футболист.

Напомним, ранее нападающий общался с Зинедином Зиданом по поводу своего возможного перехода в стан испанского клуба. В разговоре игрок сообщил о желании провести переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, чтобы попросить того отпустить его в «Реал».