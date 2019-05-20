В 29-м туре Российской премьер-лиги состоялось много интересных матчей, некоторые из которых определили судьбу команд на следующий сезон, а некоторые — запутали все до предела.

Серия тура — «Крылья Советов» — «Спартак» 1:2

Красно-белые обыграли самарский клуб и одержали третью победу подряд. В последний раз такое было с москвичами в конце прошлого года. Правда, победы все у команды Олега Кононова не самые уверенные. Скорее их можно назвать скучными и нудными: два раза по 1:0, и вот теперь 2:1. «Спартак» сейчас не зрелищная команда с кучей проблем, и в межсезонье клуб точно ждут перемены.

Репетиция тура — «Урал» — «Локомотив» 2:2

Игра перед финалом Кубка России, который пройдет 22 мая, получилась зрелищной и скандальной. Гилерме два раза пропустил между ног, а судья назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который все-таки скорее был, чем нет. Первые голы и у «Локомотива», и у «Урала» получились на загляденье. Будем надеяться, что в финале нас ждет не менее интересный футбол.

Спасение тура — «Енисей» — «Динамо» 2:2

Оказывается, для того, чтобы остаться в РПЛ, нужно так мало — всего-то сыграть вничью с аутсайдером чемпионата. Всего одно очко помогло «Динамо» за тур до финиша оторваться от зоны стыковых матчей на четыре балла и с облегчением выдохнуть — никакой «Томи» или «Нижнего Новгорода» в жизни бело-синих пока не предвидится.

Триумф тура — «Арсенал» — «Краснодар» 0:3

Команда Мурада Мусаева провела лучший сезон в своей истории. Благодаря победе над «Арсеналом» южане обеспечили себе квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон, и пока имеют шансы на второе место.

Проводы тура — «Ростов» — «Зенит» 1:0

Семак решил дать отдохнуть чемпионскому составу «Зенита» и выпустить теневых героев: Кержакова, Набиуллина, Мамману и Эрнани. Не обошлось и без главного гения — Антона Заболотного. «Ростов» вышел в боевом составе и укатал расслабленных резервистов, полностью доминируя на поле. Но главным событием игры был не выход в основе 29-го номера, а прощание с завершающим карьеру Тимофеем Калачевым, который начал в старте «Ростова» и был заменен на 45-й минуте.