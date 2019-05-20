Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своей личной жизни, расстроив многочисленных фанаток.

«Чтобы сразу прояснить ситуацию относительно моей личной жизни, у меня есть невеста. Мы только что вернулись с лучшего отдыха в нашей жизни!», — написал Коляда в своем инстаграм, сопроводив признание фотографией пляжа с пальмами.

В том же посте он признался, что решил свести к минимуму общение в соцсетях и даже удалил страницу «ВКонтакте».

Фигурист также успокоил своих поклонников, написав, что со здоровьем у него проблем нет. Напомним, в прошедшем сезоне Коляду преследовали травмы и гайморит, из-за которого провальным стало его выступление на чемпионате России.