Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев назвал прошедший матч с «Динамо» в матче 29 тура РПЛ последним для себя, вероятно, забыв, что аутсайдеру чемпионата предстоит еще встреча с чемпионом 26 мая.

«Последний ли это мой матч в «Енисее»? Думаю, что да», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер», поблагодарив болельщиков за поддержку по ходу сезона.

«Рад, что команда нашла в себе силы отыграться и не хотела уходить с поля с поражением», — прокомментировал Аленичев ничью с «Динамо» (2:2).

Матч «Зенит» — «Енисей» начнется 26 мая в 14:00 мск.

За тур до конца сезона в обеих лигах уже известно, что прописку в РПЛ потеряли «Енисей» и «Анжи». Их место займут «Сочи» и «Тамбов». В стыковых матчах со стороны ФНЛ точно сыграет «Томь», гарантировавшая себе третье место в таблице турнира. За четвертое сражаются сразу пять команд — «Нижний Новгород», «Чертаново», СКА, «Шинник» и «Авангард».

Со стороны чемпионата России в стыках будут играть «Уфа» и «Крылья Советов».