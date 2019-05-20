Звезда «Формулы-1» британский автогонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон предложил внести коррективы в концепцию проведения чемпионата.

В частности, уже к 2021 году, по мнению гонщика, можно сделать куда менее мощным усилитель руля. Тогда спортсменам придется быть более физически сильными.

«У 18-летних новичков не возникает проблем с адаптацией. Так быть не должно», — считает Хэмилтон.

При этом он уверен, что тесты на допинг в «Формуле-1» не являются необходимыми, поскольку препараты не улучшают скорость гонщика. «Мы не велосипедисты, которым в гонке не хватает кислорода, не особо мы и утомляемся», — подчеркнул он.

Ранее гонщик признался, что в обычной жизни практически не водит автомобиль, поскольку любит ездить медленно. При этом пилот отметил, что получает удовольствие от гонок, свободных заездов и работы на симуляторе.