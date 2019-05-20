Об этом сообщает пресс-служба ООТФ, слова которой приводит 78.ru . Клуб могут основать по типу «Клуба Григория Федотова», в котором состоят авторы более сотни мячей, и «Клуба Льва Яшина», куда включены вратари, сыгравшие сто и больше матчей «на ноль».

Председатель «Объединения отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович обратился в Российский футбольный союз с предложением создать «Клуб Сергея Семака».

По замыслу Гершковича, в «Клуб Семака» войдут тренеры, которые брали золото РПЛ как футболисты и как наставники команд. В данный момент Семак – единственный, кому это удавалось. При этом как футболист он брал золото чемпионата в составе трёх команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита».

Напомним, ранее в матче 29-го тура российской премьер-лиги «Ростов» дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте забил Ивелин Попов с пенальти.