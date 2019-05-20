Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Швейцарии, которая неплохо шла в группе до встречи с шведами. В игре с «тре крунур» швейцарцы тоже неплохо себя проявили, но шведы показали, что именно они могут стать той командой, которая нанесет россиянам первое поражение на чемпионате мира.

Игра со Швейцарией вышла сдержанной и прагматичной, будто Воробьев изначально запланировал забросить по шайбе в каждом периоде. Но вряд ли он рассчитывал на сумасшедший проход Дмитрия Орлова, который обыграл всю команду соперника и выдал передачу Анисимову на пустые ворота. Месси, не иначе. Вторая шайба заброшена в большинстве Никитой Кучеровым с передачи его тезки и давнего партнера Гусева. Хоккеисты очень сыграны, и это необходимо использовать, что Воробьев и делает. Ну, а третий гол снова забил Кучеров в результате гениального розыгрыша от Зайцева и Анисимова. Главный герой регулярки НХЛ в полном порядке.

Снова не смог поучаствовать в голах Евгений Дадонов. Форвард «Пантерз» на этом чемпионате мира оформил три дубля, но кому — Норвегии, Австрии и Италии. Мы же ждем голы чехам, шведам и в перспективе американцам, финнам и канадцам. Главные звезды сборной, Александр Овечкин и Евгений Малкин, тоже пока не раскачались. На двоих у них 5 (1+4) очков. И это при 29 шайбах сборной и матчах с вышеупомянутыми аутсайдерами!

Не будет ничего удивительного, если игра против Нюландера, Веннберга и остальной компании опустит всех нас с небес на землю, и мы вспомним, что обыгрывать в хоккее итальянцев и радоваться этому — все равно, что в футболе Сан-Марино: глупо и даже неприлично.