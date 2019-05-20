Российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова сама подвела себя под монастырь. Опубликованное ею в Инстаграме видео, где она ведет машину, грозит Загитовой штрафом.

Дело в том, что прав у спортсменки, 18 мая отметившей 17-летие, быть не может. По данному факту начата проверка.

«Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», — цитирует «КП» пресс-службу МВД по Удмуртии.

Теперь спортсменке грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей. Степень ее виновности определит суд Ленинского района Ижевска.

Интересен тот факт, что отец Загитовой — тренер хоккейной команды «Ирбис» Ильназ Загитов в прошлом участвовал в профилактических мероприятиях по пропаганде безопасного участия детей в дорожном движении.