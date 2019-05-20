Японская фигуристка Рика Кихиха на тренировке прыгнула каскад из четвертного сальхова, тройного акселя-двойного тулупа и тройного лутца. Видео разместил в своем Twitter журналист Джеки Вонг.

Ранее Кихира заявила, что надеется до начала сезона натренировать один из четверных прыжков, чтобы включить его в программу. Аксель в три с половиной оборота она прыгает с прошлого сезона, однако не на всех соревнованиях прыжок удавалось исполнить чисто.

Напомним, в прошлом сезоне Рика Кихира победила в финале Гран-при, оставив на второй строчке Алину Загитову, однако стала лишь четверной на чемпионате мира в Сайтаме из-за ошибок в короткой программе и падений в произвольной.