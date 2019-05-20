Японская фигуристка Рика Кихиха на тренировке прыгнула каскад из четвертного сальхова, тройного акселя-двойного тулупа и тройного лутца. Видео разместил в своем Twitter журналист Джеки Вонг.
Opening of @rika_kihira’s new free skate — 4S, 3A2T, 3Lz 😱😱😱 pic.twitter.com/Sqyf7EdfD8
— Jackie Wong (@rockerskating) 20 мая 2019 г.
Ранее Кихира заявила, что надеется до начала сезона натренировать один из четверных прыжков, чтобы включить его в программу. Аксель в три с половиной оборота она прыгает с прошлого сезона, однако не на всех соревнованиях прыжок удавалось исполнить чисто.
Напомним, в прошлом сезоне Рика Кихира победила в финале Гран-при, оставив на второй строчке Алину Загитову, однако стала лишь четверной на чемпионате мира в Сайтаме из-за ошибок в короткой программе и падений в произвольной.