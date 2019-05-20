Ирландский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал в Twitter фотографию с форвардом сборной России «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным.

Макгрегор подписал фото «Правильный русский» и добавил цитату на кириллице из романа «Мастер и Маргарита»: «Рукописи не горят».

Ранее Конор Макгрегор удалил сообщение в адрес российских спортсменов UFC, попадавшихся на употреблении допинга. Комментарий от Макгрегора около шести часов висел в «Твиттере» MMA Dagestan, после чего боец удалил сообщение.

Таким образом ирландец отреагировал на новости о том, что эти бойцы могут принять участие в турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября 2019 года. Все упомянутые Макгрегором бойцы ранее были дисквалифицированы за употребление допинга.

В рамках этого мероприятия состоится бой между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Российский боец будет проводить вторую защиту титула.