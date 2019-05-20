Российская фигуристка Евгения Медведева критически оценила последнюю серию нашумевшего сериала «Игра престолов».

«Я посмотрела только последнюю серию с мамой. Это не моё. Извините», — написала Медведева в своём инстаграме.

Ранее другая российская фигуристка Александра Трусова рассказала о подборе музыки для произвольной программы на новый сезон: ею стала композиция из «Игры престолов». Спортсменка отметила, что видела в Интернете, что ее уже сравнивают с принцессой Дейенерис. Трусова не смотрела сериал полностью, ей нравится сюжет, но она считает, что в фильме много лишних сцен, особенно когда показывают, как убивают.

Последний эпизод последнего сезона увидел свет сегодня рано утром по московскому времени. Поклонники ранее назвали финальный сезон провальным. Опросы показали, что ИП не смотрят около 70% россиян.