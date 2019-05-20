Московский ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Евролигу. Все остальные участники Единой лиги ВТБ тихо завидуют, а Nevasport задумался, чего не хватает петербургскому «Зениту», чтобы повторить успех ЦСКА.

Опытный тренер

Несмотря на то, что Итудис младше Плазы на семь лет, тренерской деятельностью он занимается на десять лет дольше. Первой командой греческого специалиста стала юниорская команда «Загреба» (U18), было это в 1990 году, а самому Итудису тогда было 20. Плаза же начал работать тренером в 2000-м, он стал ассистентом в «Ховентуте» в возрасте 37 лет. Итудис работал ассистентом даже больше Плазы, 13 лет он был на вторых ролях в «Панатинаикосе», но после успешного выступления с турецким «Банвитом» в Еврокубке он возглавил ЦСКА, из которого уже никуда не уходил и с которым завоевал все свои трофеи.

Звезды

В начале сезона в Петербурге была одна звезда — Брендон Дженнингс. Раньше разыгрывающий неплохо выступал в НБА, а теперь приехал доигрывать в Россию. Но отношения с коллективом и главным тренером у него не заладились, и американец уехал. Дженнингс часто травмировался, хотя его уровень, безусловно, был очень высок. В то же время в ЦСКА выступает куда больше баскетболистов высочайшего класса. В составе армейцев куча игроков с опытом в НБА и много сборников. В «Зените» и тех, и других можно посчитать по пальцам одной руки.

Командное взаимодействие

ЦСКА — это команда, которая строится уже много лет и которую никто не распродает в конце сезона. «Зенит», несмотря на поддержку могущественного спонсора, далеко не самая богатая команда в Единой лиге ВТБ, и потому удержать команду после плей-офф каждый раз очень сложно. Уже несколько сезонов подряд 90% игроков разъезжаются по всей Европе из Петербурга в поисках лучшего оклада или выступлений в Евролиге. Каждый сезон тренеру приходится отстраивать игру заново. Работать с полностью новой командой намного сложнее, чем со слаженным коллективом, в который необходимо встроить двух-трех новичков.